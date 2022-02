Guerre en Ukraine: doit-on craindre une flambée des prix de l’énergie?

Les marchés ont été sévèrement secoués ce jeudi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les cours du gaz et de du pétrole se sont envolés. C’est le danger majeur pour l’économie mondiale, selon les experts.

Panique sur les marchés ?

Les Bourses mondiales ont essuyé un vent de tempête tout au long de la journée de jeudi, à mesure que les nouvelles d’Ukraine se répandaient dans les salles de marché. Les places européennes ont clôturé dans le rouge : – 1,88 % à Bruxelles, – 3,83 % à Paris, 3,82 % à Londres et – 3,96 % à Francfort. Même cause, mêmes effets à Wall Street : en fin d’après midi, le Dow Jones perdait 2,31 % et le Nasdaq 1,79 %.