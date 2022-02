L’expo à Paris ou la magie des originaux

Point commun entre les expositions bruxelloise et parisienne : les myriades de petites lumières bleutées transformant les plafonds en voûte céleste. Mais alors qu’à Bruxelles, on joue sur les atmosphères, les espaces immersifs, les reconstitutions, à Paris, tout est basé sur pas moins de 600 documents originaux.

A priori, cela pourrait donner un parcours réservé aux spécialistes. C’est pourtant tout le contraire et on le comprend dès la première salle. Dans une ambiance feutrée et poétique, on découvre des photos de famille mais aussi et surtout des dessins originaux. Les premiers apparaissent dans des carnets : ceux de Marie de Saint-Exupéry et de ses enfants dont elle corrige attentivement le travail. Au mur, d’autres dessins préfigurent la naissance du Petit Prince. Ce ne sont que les premiers d’une longue série mais, déjà, la magie opère. En quelques coups de crayon, Saint-Exupéry installe un personnage. En quelques mots, il crée un début d’histoire…