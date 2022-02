bpost s’attend à perdre 8% de colis en 2022 à cause d’Amazon

bpost a terminé l’année en beauté en affichant un résultat opérationnel (ebit) en hausse de 45,7 % au dernier trimestre. Sur l’ensemble de 2021, le groupe a respecté sa promesse vis-à-vis des marchés financiers en réalisant un débit supérieur à 340 millions (349 millions, soit 25 % de plus qu’il y a un an). Les perspectives sont par contre nettement plus moroses pour 2022. bpost ne s’attend plus qu’à réaliser un résultat opérationnel compris entre 280 et 310 millions d’euros. En Belgique, le groupe ne prévoit aucune croissance du chiffre d’affaires. Seules les activités internationales (Europe/Asie et États-Unis) devraient être en progression. Dirk Tirez, CEO de bpost, justifie ces prévisions peu optimistes par des éléments macroéconomiques comme la hausse des salaires provoquée par l’inflation (indexation) et l’augmentation des prix de l’énergie. Il invoque aussi la normalisation en cours sur le marché des colis après la période covid, marquée par un boom d’e-commerce.