Conference League: Leicester et Marseille sans problème en 8es, le Celtic éliminé Le tableau des qualifiés pour les 8es de finale se dessinent en Conference League.

Par Belga Publié le 24/02/2022 à 21:09 Temps de lecture: 2 min

Leicester, Marseille et le Partizan Belgrade ont confirmé leurs succès de l’aller, et franchi l’obstacle des barrages, en s’imposant respectivement face à Qarabag (3-0), aux Randers (3-1) et au Sparta Prague (2-1), jeudi, lors des matches retour. Dans les autres rencontres, le PSV a validé sa qualification grâce à un nul face au Maccabi Tel-Aviv (1-1), tandis que le Celtic est éliminé après une nouvelle défaite face à Bodoe/Glimt (2-0). Avec trois Belges sur le banc au coup d’envoi, le PSV a défendu son avance d’un but obtenue au match aller (1-0) sur le terrain du Maccabi Tel Aviv pour s’assurer un ticket pour les huitièmes. Les Néerlandais ont réussi à prendre l’avantage grâce à un but de Yorbe Vertessen (85e), le Belge étant monté au jeu une dizaine de minutes plus tôt à la place de Madueke. L’égalisation de Saborit dans les arrêts de jeu (90e+1) n’a été qu’adnecdotique pour les Israéliens qui quittent la compétition. Kjell Peersman et Johan Bakayoko sont restés sur le banc du PSV.

Leicester, qui avait largement remporté le match aller 4-1, s’est offert la qualification et une victoire, 1-3, chez les Danois de Randers, grâce à un but de Barnes (2e) et un doublé de Maddison (70e et 74e), avec un but d’Odey (84e) pour les hôtes. Sans Timothy Castagne, toujours absent à cause d’une blessure à la cuisse, Youri Tielemans a disputé 60 minutes de jeu pour les Foxes avant d’être remplacé par Soumare. Bodo/Glimt a créé la surprise de ces barrages en s’adjugeant la double confrontation contre le Celtic. Après une victoire à l’aller, 1-3, les Norvégiens ont remporté le match retour 2-0 avec des buts de Solbakken (9e) et Vetlesen (69e) et prennent la route des huitièmes de finale. L’Olympique de Marseille a également triomphé à deux reprises contre Qarabag. Gagnants à domicile au match aller (3-1), les Marseillais ont assuré au retour une large victoire, 0-3, grâce à Gueye (12e), Guendouzi (77e) et de La Fuente (90e+2).