Europa League: Leipzig domine la Real Sociedad de Januzaj et se hisse en 8es, Porto et l’Atalanta qualifiés

Après un match aller terminé sur le score de 2 buts partout, le RB Leizpig s’est imposé 1-3 à la Saint-Sébastien. À la suite d’un penalty d’André Silva repoussé par l’ancien portier de Bruges et de Genk Mathew Ryan, Willi Orban a plongé sur le rebond pour pousser le ballon dans le but vide (39e, 0-1). André Silva s’est ensuite racheté en décochant une frappe limpide de l’entrée de la surface qui est allée se loger dans le plafond du but de Ryan (59e, 0-2). Adnan Januzaj, qui a débuté la rencontre sur le banc, est monté à la 62e minute à la place de Portu, peu avant que Zubimendi ne réduise l’écart pour la Sociedad (67e, 1-2) dans la foulée d’un coup franc botté par l’ailier belge. Forsberg a néanmoins mis fin aux espoirs basques sur penalty (89e, 1-3), scellant la qualification allemande.

Dans les autres rencontres, Séville s’est qualifié malgré une défaite au Dinamo Zagreb, 1-0, avec un but d’Orsic sur penalty. Les Sévillans avaient en effet remporté le match aller 3-1 en Andalousie.