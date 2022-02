Verstappen, ou l’assurance du champion

Mine de rien, il n’avait plus pris la parole publiquement depuis le 12 décembre dernier, et les heures qui avaient suivi son tumultueux sacre à Abou Dhabi ! C’est dire si Max Verstappen était particulièrement attendu, jeudi à Barcelone, alors que son équipier Checo Pérez l’avait relayé pour la journée au volant de la Red Bull. Le nouveau champion du monde a ainsi pu se consacrer pleinement à une matinée rondement orchestrée par son équipe de communication. Avec décontraction, ou plutôt ce brin de suffisance qu’il affiche depuis toujours, mâtiné cette fois de ce « body language » si particulier qui laisse transparaître à la fois l’assurance du gars qui « est arrivé », et la prestance que lui impose son nouveau statut. Avec pour première manifestation évidente : un discours tranché… désormais suivi de propos plus ronds, afin de ne froisser personne, ou presque…