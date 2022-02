L’Ukraine regrette le refus de la Belgique de lui livrer des armes

Le chargé d’affaires du pays envahi a qualifié de « moquerie » la livraison de casques et gilets pare-balles de la Belgique. Le gouvernement nous confirme qu’il n’a pas l’intention de livrer des armes dont il pourrait avoir besoin.

Pas vraiment. Du côté du gouvernement, on dément toute rencontre à la Chambre avec le chargé d’affaires ukrainien. Mais on précise que la Belgique conserve la ligne annoncée mercredi avant l’attaque en conférence de presse : dans les circonstances actuelles, la Belgique n’est pas en mesure de livrer des armes à l’Ukraine parce qu’elle ne dispose pas de mandat de l’Otan en ce sens. Ce serait par ailleurs risquer de déforcer la Belgique dans sa propre défense ou dans sa capacité à répondre aux demandes de l’Otan.

Des casques et des gilets pare-balles ? C’est une moquerie ! » Yehor Pyvovarov, chargé d’affaires de l’Ukraine auprès de la Belgique, ventile la colère des autorités ukrainiennes devant le refus de leurs homologues belges de leur livrer des armes. Alors, insiste-t-il, que leur pays est victime d’une « agression brutale », contre laquelle il doit se défendre. « Pour cela, nous avons besoin d’armes défensives. Que nous avons obtenues de la part de nombreux alliés. Les Américains, les Anglais, les Etats baltes, la Tchéquie nous donnent des armes pour défendre la vie de nos soldats. » Chez nous, une lettre officielle a été adressée en ce sens à la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Une demande appuyée ce jeudi à la Chambre, auprès de députés (Theo Francken confirme), « à la faveur d’un débat réunissant le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ». De quoi aborder directement la question ?

Côté ukrainien, on encaisse. « La Belgique se dit prête à nous fournir des munitions ou du matériel de protection. Mais ne veut pas s’engager au-delà. Pour les armes, elle veut en discuter avec les alliés de l’Otan, et agir au sein de l’Otan. Or, insiste Yehor Pyvovarov, certains membres de l’Otan nous fournissent des armes ! »