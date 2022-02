Europa League: Dortmund quitte la compétition la tête basse, éliminé par les Rangers

Dortmund n’a su faire mieux qu’un match nul, 2-2 chez les Rangers, après la défaite (2-4) concédée au match aller en Allemagne. Avec Thorgan Hazard et Thomas Meunier dans le onze de base, les Allemands ont répondu au penalty transformé par Tavernier (22e) par un but de Bellingham (31e) puis de Malen (42e), mais Tavernier a égalisé après le repos (57e). Meunier a été remplacé dès la mi-temps, avant que Hazard ne subisse le même sort (69e) et que Witsel ne rentre au jeu en fin de match (86e). Dortmund quitte donc l’Europa League en barrages après son élimination en poules de la Ligue des champions.

Le Betis a su défendre son avance obtenue lors du match aller (2-3) en défendant le match nul sur ses terres face au Zénit, 0-0. Chistyakov a donné des sueurs froides aux Sévillans avec un but dans les arrêts de jeu, mais l’arbitrage vidéo a signalé une faute à la base de l’action.