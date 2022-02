Chiffre d'affaires record et ebit en hausse pour Bekaert

"Nous envisageons une croissance continue du chiffre d'affaires grâce à notre approche centrée sur le client et à notre stratégie 'go-to-market' comprenant une offre étendue en solutions innovatives, digitales et durables", explique Bekaert. Malgré les incertitudes entourant 2022, le groupe confirme son "ambition d'atteindre les objectifs à moyen terme (2022-2026) annoncés le 30 juillet 2021 à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2021 une croissance organique du chiffre d'affaires de 3%+ CAGR et une marge EBIT sous-jacente de 9% à 11% tout au long du cycle", précise encore le groupe de Flandre occidentale.