Chiffre d'affaires et Ebitda en hausse pour Balta en 2021

"2021 a été une année de reprise après les perturbations du Covid-19 vécues l'année précédente. Nous sommes sortis plus forts de la crise avec une augmentation des ventes et une amélioration significative du bénéfice d'exploitation ajusté. Nos activités de fabrication et de distribution sont revenues à des niveaux normaux. Les coûts des matières premières, de l'énergie et du transport ont augmenté de manière significative. Afin d'en atténuer l'impact, nous avons pris des mesures rapides et augmenté les prix dans toutes les divisions", souligne le CEO de Balta, Cyrille Ragoucy.

Fin novembre, Balta avait annoncé céder sa division tapis tissés (Rugs) et deux entités britanniques (Residential et Non-Woven) à l'entreprise britannique Victoria.

"L'opération permettra aux activités poursuivies de se concentrer sur le développement de ses activités commerciales en Europe et aux États-Unis sous les marques principales modulyss et Bentley, ainsi que sur son activité européenne de polyamide résidentiel (Residential PA) haut de gamme (ITC). Ces activités ont un flux de trésorerie et un bilan plus solides, ainsi qu'un profil de risque réduit. (...) Le fait d'être plus ciblé et moins complexe devrait également améliorer l'efficacité globale", ajoute le directeur général.