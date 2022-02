Fermeture de Logistics Nivelles - Les travailleurs de Nivelles mènent une action à Kontich

Du côté des protestataires, on insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une manifestation contre les travailleurs de Kontich, ni contre leurs collègues flamands en général, mais bien contre leur direction, commune à celle de Logistics Nivelles, qui a pris la décision "absurde" de fermer complètement l'entrepôt nivellois, où près de 550 emplois sont en péril.

On sait qu'en décembre dernier, un protocole d'accord avait été conclu entre le front commun syndical et la direction, et celui-ci comprenait un volet concernant la paix sociale. Alors que les discussions restent très compliquées, les syndicats estiment qu'ils ne violent pas la paix sociale en menant cette action sur un site extérieur.