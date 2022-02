Titres-services: sans dialogue, une solution n'est pas possible (Federgon)

Federgon appelle les syndicats à revenir à la table des négociations. "Les employeurs ont toujours adopté une attitude sereine et constructive et ont aussi toujours eu l'ambition de parvenir rapidement à un accord. Ce qui est déjà sur la table aujourd'hui va en outre dans le même sens que les accords déjà conclus dans d'autres secteurs", précise Federgon.

Federgon prône une approche en plusieurs étapes. D'abord, elle souhaite conclure sous peu un accord partiel sur les nombreux points qui font déjà l'objet d'un consensus (application de la norme salariale, mesures qualitatives etc).

Ensuite, elle voudrait constituer un groupe d'experts réunissant des représentants des partenaires sociaux ainsi que des représentants du ministre fédéral et des ministres régionaux de l'Emploi et ayant pour mission d'étudier et d'objectiver le contexte financier. Objectif: trouver des pistes pour mettre en place un modèle d'avenir durable pour le secteur.

"L'objectif final est ensuite de reprendre les négociations pour parvenir à une amélioration du statut des aides-ménager(ère)s et à une augmentation substantielle de leurs indemnités de déplacement", poursuit la fédération.