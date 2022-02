Belfius: il faut exiger autre chose d'une banque publique (Financité)

"935 millions d'euros de profit, cela pourrait donner l'impression que tout est sous contrôle et que les choses vont bien. Pourtant, dégager de tels profits, cela a un prix", clame Financité.

Pour l'association, les choix du CEO de Belfius et du management ont donné "la priorité, année après année, aux profits, et on ne peut que constater que la banque n'a cessé de s'éloigner de ce qui pourrait être une mission de service public".