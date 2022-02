Grapa: la procédure de contrôle assouplie, tout ce qui chnage

La ministre des Pensions négociait cette réforme qui concerne 106.000 pensionnés bénéficiant d’une aide financière complémentaire. Ils bénéficieront de davantage de liberté de mouvement et près de 40 % d’entre eux seront exonérés du contrôle de résidence.

Le facteur ne sonnera plus trois fois pour les bénéficiaires de la Grapa. La ministre des pensions, Karine Lalieux (PS), a obtenu un accord au sein du gouvernement pour réformer la procédure de contrôle de résidence des pensionnés percevant cette « Garantie de revenu aux personnes âgées » versée en complément d’une retraite inférieure à la pension minimum. Plusieurs points et non des moindres ont été modifiés, afin de « réinstaurer une proportionnalité de cette procédure », insiste la ministre.

