Quand les bières deviennent des symboles et des ambassadrices des grandes villes wallonnes

La Houppe, la Curtius, la Manufacture Urbaine et sa CharlesRoy ou sa blonde du Pays Noir, il y a dix ans, ces bières n’existaient pas. En une décennie, un peu moins pour la Manufacture Urbaine, elles sont devenues des symboles de Namur, Charleroi et Liège. Chaque grande cité wallonne a désormais sa bière, approuvée et adoptée par ses habitants. Surfant sur l’ancrage local et l’attrait des gens pour le circuit court, ces brasseries ont su reprendre les codes du terreau régional dans lequel elles s’inscrivent et renforcer de la sorte une identité, parfois perdue ou estompée. Aujourd’hui, elles sont des motifs de fierté pour les Namurois, Carolos ou Liégeois, mais aussi jouent le rôle d’ambassadeur de ces cités, comme l’ont vite compris les politiciens qui n’hésitent plus à les intégrer dans les cadeaux protocolaires.