Une nouvelle aide régionale de 57 millions d’euros

Une nouvelle prime pour pouvoir payer les factures en attendant le retour effectif des navetteurs à Bruxelles et le renflouement des caisses. Le gouvernement bruxellois a bouclé un accord de principe jeudi : une enveloppe de 57 millions d’euros dégagée pour les secteurs en difficulté, dont l’horeca et l’hôtellerie, ainsi que l’événementiel. « On est conscient qu’il y a encore des gens vraiment en difficulté », souligne Nicolas Roels, porte-parole de la secrétaire d’Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo).