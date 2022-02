Invasion de l'Ukraine - L'Allemagne suspend les garanties d'investissement en Russie

Il s'agit, d'une part, de garanties d'investissement relatives aux exportations allemandes vers la Russie et d'investissements allemands directs dans le pays. Il n'y aura plus non plus de couverture dite Hermes pour la Russie.

Avec ces garanties Hermes - du nom de l'assureur-crédit Euler Hermes qui les gère - le gouvernement allemand protège les transactions des exportateurs contre les risques économiques et contre les possibles défauts de paiement.