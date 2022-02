Des pistes d’action concrètes

Un webinaire organisé par la Fondation Roi Baudouin, l’Union des entreprises à profit social (Unipso) et le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie se consacrait ce vendredi à l’attractivité des métiers dans le secteur de l’aide et des soins. Plusieurs intervenants ont détaillé les conclusions de l’étude de l’Unipso, tandis qu’en sa qualité de ministre de l'Emploi, de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances, Christie Morreale a présenté les pistes sur la table pour faire face à une demande grandissante et limiter la pénurie de personnel. Parmi celles-ci, la nécessité d’un plan d’attractivité concret fédéral, l’amélioration des normes d’encadrement et de qualité, la différenciation de fonction équitable et correctement financée, mais aussi la mise en place de formations de qualité et la fidélisation du personnel en place pour augmenter la qualité des soins.