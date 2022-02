Les aides-ménagères mènent une action devant Manpower

Les aides-ménagères "n'acceptent plus d'être traitées comme des travailleuses de seconde zone", clame le front syndical dans un communiqué. Un point de tension réside dans les frais de déplacement et de parking, principalement supportés par les travailleuses étant donné que les déplacements entre deux clients ne sont pas comptés comme du temps de travail. "Concrètement, cela signifie que les aides-ménagères consacrent 10% de leurs revenus en frais de transport", dénoncent les syndicats.

CSC, FGTB et CGSLB ont mené ces derniers mois de multiples actions, visant des entreprises actives dans le secteur des titres-services. Ce vendredi, le front commun syndical s'est rendu chez Manpower, à Bruxelles, pour un "grand nettoyage". Sur des photographies relayées par les syndicats, l'on peut apercevoir les militants et militantes armés de raclettes et la façade de l'entreprise aspergée de mousse.