L’inflation à 8,04% en février, du jamais vu depuis mars 1983

L’inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) s’élève ce mois-ci à 3,84 % contre 2,26 % le mois précédent. L’inflation des services est en diminution de 3,35 % à 3,20 %. L’inflation des loyers est en hausse de 2,15 % à 2,49 %.

La forte hausse de l’inflation ces derniers mois est due aux produits énergétiques. L’inflation de l’énergie s’élève désormais à 60,99 % contre 60,86 % le mois dernier et 41,98 % en décembre. L’électricité coûte désormais 72,8 % de plus qu’il y a un an. Le gaz naturel coûte 138,3 % de plus en glissement annuel. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a progressé de 57,6 % en un an. Les carburants coûtent désormais 26,3 % de plus qu’un an auparavant.

En revanche, le gaz naturel a diminué en moyenne de 3,1 % par rapport au mois précédent. Le prix de l’électricité a augmenté de 2,5 % en moyenne.