Prix de l'énergie - Le fournisseur d'énergie Aeco cesse ses activités

Aeco était un plus petit fournisseur, mais il était actif dans les trois régions. L'entreprise indique sur son site qu'elle cesse ses activités. "En raison de la forte augmentation des prix de l'électricité et du gaz depuis début janvier 2021, nous ne sommes malheureusement plus en mesure de fournir de l'énergie à nos clients", peut-on y lire.

Le régulateur bruxellois de l'énergie, Brugel, confirme que depuis le 1er mars, Aeco s'est vu refuser l'accès au réseau. En Wallonie, la procédure de retrait de l'autorisation de fourniture a apparemment été engagée.