Le patron de Belfius plaide pour "un fort ancrage belge"

En dix ans, la taille de Belfius a plus que doublé : les fonds propres sont passés de 5,3 milliards d'euros en 2012 à 11 milliards d'euros l'an dernier et la banque accorde désormais deux fois plus de prêts à long terme qu'il y a dix ans. Le bénéfice net a également doublé au cours de cette période, passant de 415 millions à 935 millions.

Il s'agit aussi d'une croissance saine, a noté M. Raisière, car les revenus (de 1,8 milliard à 2,7 milliards) ont augmenté plus rapidement que les coûts (1,424 milliard à 1,477 milliard).

Le prédécesseur de Belfius, Dexia Banque, se présentait comme la banque des administrations publiques et du secteur social. Cela reste important pour Belfius mais les particuliers et les entreprises sont les plus grands moteurs de la croissance. La banque d'État propose un paquet complet de services comme des assurances, des investissements, gestion d'actifs, etc.

Pour le CEO de Belfius, cette diversification sera un moteur de la croissance dans les années à venir.