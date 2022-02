Standard: Renaud Emond loupera lui aussi le match contre La Gantoise

On le savait, Selim Amallah, victime d’une distension du ligament du genou, ne sera pas opérationnel dimanche face à La Gantoise, tout comme c’est le cas de Kostas Laifis, qui devra encore patienter plusieurs semaines pour guérir sa déchirure au quadriceps. Et ce n’est pas tout : Luka Elsner ne pourra non plus compter sur les services de Renaud Emond. « Il souffre d’une micro-lésion musculaire », apprend leT1 des Rouches. « Ce sera très bref, mais il est acquis qu’il ne pourra pas participer à la rencontre ». De même que Niels Nkounkou, qui est suspendu après avoir écopé à Ostende de son cinquième avertissement. Enfin, Gilles Dewaele est incertain. « Il a effectué un retour presque positif à l’entraînement, mais il a ressenti une gêne sur une glissade et sur un terrain rès difficile »