Muhammad, Syrien: «Etant mineur, j’ai déjà fait de la prison»

Des arachides brillantes et des petits pois reluisent sur le riz mitonné par Muhammad (24 ans). « Il le prépare bien », attestent ses deux colocataires. Ils vivent à Patisia, un quartier plus éloigné du centre d’Athènes, qui est moins cher et permet ainsi d’occuper un appartement plus confortable, même si, parfois, jusqu’à une dizaine de personnes cohabitent dans une chambre partagée. Tous trois sont originaires de Syrie, un pays ravagé par le conflit depuis 2011, où opèrent diverses factions de l’Etat islamique. « Etant mineur, j’ai déjà fait de la prison », raconte ce jeune, qui travaille comme mécanicien et qui, de tous les SdT interviewés, est le seul qui a un emploi. « Dans mon pays, on t’accuse de terrorisme et on te traite comme si tu étais Oussama Ben Laden », poursuit-il.