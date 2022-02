BASF augmente fortement ses prix

BASF a été confronté en 2021, et surtout au cours du dernier trimestre, à des matières premières plus chères, à des coûts logistiques plus élevés et à la hausse des prix de l'énergie. Sur ses seuls sites européens, dont celui d'Anvers, le coût du gaz naturel a augmenté de 1,5 milliard d'euros, dont 800 millions au cours des trois derniers mois de l'année.

"Nous appliquerons de nouvelles hausses de prix significatives dans les mois à venir pour répercuter la forte augmentation des coûts et améliorer nos marges", a déclaré M. Brudermüller.