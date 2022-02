357 millions d'euros supplémentaires investis dans le rail d'ici 2024 (Infrabel)

La seconde enveloppe de 222 millions s'inscrit dans le plan de relance belge et financera le soutien au fret ferroviaire et la ligne Bruxelles-Luxembourg.

La première enveloppe de 135 millions est issue des fonds européens (Facilité pour la reprise et la résilience) et sera utilisée essentiellement pour moderniser le réseau ferroviaire.

Le gouvernement fédéral a pour objectif de doubler le volume de marchandises transportées par le rail d'ici à 2030 (évitant 42.000 camions en plus sur nos routes vers 2030 et l'émission de 1,5 million de tonnes de CO2 par an). "Infrabel négocie actuellement un plan d'investissements ambitieux qui s'échelonnera jusque 2032 et doit permettre de poursuivre la voie d'un transfert modal volontariste en Belgique", stipule le communiqué.