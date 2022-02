Fatih, Turc: «La nuit, je dors mal et, le lendemain, je suis épuisé»

« La Turquie n’est pas un pays sûr, a fortiori pour les migrants », commente Fatih. Ce Turc, un professeur de mathématiques de 30 ans, réside à Athènes depuis deux ans et demi. Bien qu’il méconnaisse les motifs de son arrestation dans son pays, il les impute à ses convictions politiques : « Je suis communiste et ils veulent nous éradiquer ». Il repense aux interrogatoires musclés durant lesquels on lui demandait sans relâche des noms. « Ils nous maintenaient en groupe, debout, nus, les yeux bandés », se souvient-il. « Ils nous brûlaient avec des cigarettes, nous agressaient sexuellement, nous pénétraient au moyen de différents objets, et ils urinaient sur nous. La moindre plainte et on était envoyé en cellule d’isolement », poursuit-il.