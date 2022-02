Prix de l'énergie - Touring demande une réduction urgente des accises sur les carburants

Le prix du litre s'établira à plus de 1,9 euro demain/samedi, poursuit l'organisation qui juge les bénéfices engrangés ainsi par l'Etat socialement et économiquement injustifiables dans le contexte actuel.

"Trop d'usagers de la route ont simplement besoin de leur voiture pour leurs déplacements quotidiens et leurs activités professionnelles. Cela pénalise aussi gravement l'économie des entreprises", poursuit Touring qui souligne que le diesel et l'essence sont devenus aujourd'hui des produits de première nécessité et que les prix élevés des carburants "obligent les gens à économiser sur d'autres dépenses, ce qui est mauvais pour notre économie."