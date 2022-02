«Ils nous brûlaient avec des cigarettes, nous violaient et urinaient sur nous», racontent des survivants de la torture

Nous sommes des survivants, un groupe de victimes de la torture. » Né en République démocratique du Congo, Terrence a 37 ans et, il y a cinq ans, sa vie a radicalement basculé. Joseph Kabila, alors président de ce pays africain, souhaitait s’accrocher au pouvoir en briguant un nouveau mandat. Un mouvement de protestation politique et citoyenne a donc émergé, puis a été sévèrement réprimé. Terrence a été appréhendé le 13 février 2017. « J’ai été arrêté et enfermé pendant plusieurs jours. Ils m’ont battu et m’ont maltraité », résume-t-il d’une voix traînante. « Ils m’ont appliqué des décharges électriques », ajoute-t-il. Ses tortionnaires ont placé des électrodes sur ses testicules et son pénis, ainsi que sur d’autres parties du corps. « On m’a torturé dans mon propre pays et j’ai dû fuir. »