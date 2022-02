André et Jeannine, l’amour fou depuis 62 ans

Je n’ai qu’à suivre mes pas et toi les tiens n’importe où. On peut les prendre par tous les bouts, Tous les chemins mènent à nous. » Dans la tête d’André Castermane et de Jeannine Van Bogaert résonne la chanson Le pas, de Claude Nougaro. Ils estiment que cette chanson leur correspond depuis qu’à l’âge de 16 ans, ils se sont rencontrés dans le tram qui les amenait à l’Institut des arts et métiers pour y suivre des cours de couture. Il venait d’Auderghem, elle de Boitsfort. Elle a directement pensé qu’elle venait de « rencontrer l’homme de ma vie » et lui, plus timide, a « attendu le 22 septembre pour lui adresser la parole ». Ils ne se sont plus jamais quittés, même pour le travail. A 79 ans, ils se tiennent toujours par la main, s’embrassent constamment et sont devenus tellement complices que lorsque l’un d’eux commence une phrase, c’est l’autre qui la termine.