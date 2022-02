Quel est le secret des couples qui durent?

La reconnaissance de la différence, la bienveillance, la réciprocité et la gratitude. Tels seraient, selon Cécilia Commo, une thérapeute conjugale et sexologue française qui vient de sortir le livre Le couple parfait n’existe pas aux éditions Flammarion, les quatre piliers du couple (im)parfait. Une classification écartée par Sarah Galdiolo, une psychologue clinicienne belge et professeure à l’UMons, pour qui le secret d’un couple qui dure tient à l’empathie, la tolérance et la transparence.