Hockey: régularité et efficacité pour décrocher les lauriers nationaux

Après une longue trêve hivernale, l’issue de la compétition en division d’honneur demeure plus indécise que jamais. Il ne reste 10 journées aux 12 clubs de l’élite pour se sublimer et tenter d’atteindre leurs objectifs de la saison. Mais la lutte s’annonce épique pour accrocher une place en playoffs ou éviter la descente.

En cette fin du mois de février, et comme à leur habitude, les joueurs de division d’honneur s’apprêtent à reprendre le stick pour mener à bien leurs ambitions de la saison. Mais cette année, plus que jamais, l’issue de la compétition s’annonce confuse et captivante. Personne ne sort encore réellement du lot et le championnat domestique de notre pays confirme, semaine après semaine, qu’il est devenu l’un des plus qualitatifs au monde. Pas facile dès lors de miser le moindre euro sur le nom des finalistes qui se rencontreront, les 7 et 8 mai prochain, à Louvain-la-Neuve. Ni même sur celui des équipes qui retourneront vers la D1 d’ici 3 mois.