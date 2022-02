Philippe Gilbert réagit à l’invasion de l’Ukraine: «J’espère que la diplomatie l’emportera»

Le Belge s’est exprimé avant sa première course de la saison, ce samedi au Nieuwsblad.

L’intervention russe en Ukraine ne laisse pas insensible le milieu sportif, à l’image des cyclistes, habitués par leur métier à parcourir le monde. Ainsi, Philippe Gilbert, présent au départ de sa 17ème course d’ouverture en Belgique, ce samedi à Gand, s’est exprimé sur le sujet.

« Je ne suis pas un spécialiste en politique mais lorsque je me suis réveillé, jeudi, à 7 heures du matin en écoutant les informations, mon premier sentiment a été la peur. Ce conflit se déroule à 2.000 bornes de chez nous, la Belgique, qui abrite le siège de l’OTAN, la Belgique au cœur de l’Europe et de la démocratie. En disant qu’il n’y a ni vainqueur ni perdant, Poutine a pourtant franchi un pas dans la mauvaise direction. Cet homme est tout simplement dangereux, j’ose espérer que la diplomatie l’emportera sur le conflit armé, qu’un dialogue pourra s’instaurer. Lorsqu’une guerre éclate à l’autre bout du monde, elle nous impacte moins que celle-ci, tellement proche. Je pensais que cela n’existerait plus jamais à l’échelon de l’Europe, c’est pourtant le cas. »