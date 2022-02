Alexandre Grosjean: une tête offerte en cadeau de bienvenue au futur repreneur

Bruno Venanzi sera donc allé jusqu’à l’ultime sacrifice en écartant Alexandre Grosjean, son CEO, homme de confiance et ami de longue date qui doit en avoir aujourd’hui gros sur la patate en ruminant un sentiment de trahison. Après avoir été, en quelque sorte, l’exécuteur des basses œuvres au cœur d’une opération de nettoyage qui aura permis au Standard de limiter la casse, entre le spectre d’un refus définitif de licence devant la Cour d’arbitrage (avril 2020) et les deux derniers mercatos. Ceux qui ont permis au club principautaire de faire la course en tête de la monétisation avec un solde de +24,3 millions d’euros entre dépenses et revenus devant Gand (+20,9), Anderlecht (+8,45), Malines (+7,9) et Charleroi (+7,8). Là où Bruges (-20,66) et l’Antwerp (-20,6) ferment la marche en large déficit.