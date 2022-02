Le programme: priorité aux «monuments» pavés

L’archi-favori gagne rarement la course d’ouverture. Cela se vérifie chaque année, a fortiori avec des équipes qui alignent plusieurs pointures, comme Quick Step, qui l’avait emporté avec Ballerini l’année dernière. « Het Nieuwsblad » sera la première course de van Aert et ne constituera pas une priorité absolue… même si l’Anversois voulait absolument être présent. En 2021, il avait en effet renoncé à l’Omloop, parce que sa saison de cross avait été plus longue. Il n’avait repris qu’aux Strade Bianche (4e).