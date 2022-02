Les adversaires: voie royale sans Van der Poel et Alaphilippe

Van Aert et ses entraîneurs ont corrigé la mire pour cibler bien davantage, donc, les objectifs du printemps. « En 2021, j’ai clairement manqué de fraîcheur au Ronde, ce qui peut s’expliquer par une course intense à Tirreno où nous étions en bagarre avec Mathieu, Julian. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi Paris-Nice cette année. » Van Aert a cité deux adversaires qui formaient avec lui, douze mois plus tôt, ce qu’on avait appelé le trident. Le trio magique. Tous les trois ont remporté les Strade Bianche, van Aert et Alaphilippe Milan-Sanremo. Seul « VDP » a remporté le Ronde (en 2020) alors que le Néerlandais, lui aussi émoussé, dut s’incliner face à Asgreen à Audenarde. Comme Alaphilippe ne put s’opposer à Pogacar à Liège… CQFD !