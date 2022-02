Et si notre viande bovine faisait un effet bœuf dans l’horeca…

Lors des confinements liés au covid, les circuits courts de la distribution alimentaire ont été favorisés par la nécessité, chez les consommateurs, de se rapprocher du producteur, d’acheter et de manger autrement. A la source, certains éleveurs bovins ont pu être associés à une filière qui leur échappait et leur échappe encore trop : le secteur horeca. Car d’où vient la viande servie dans nos restaurants ? Peu de statistiques précises sur ce secteur d’activité et de chiffres sur la provenance des viandes mais, selon divers acteurs, la viande est souvent issue de l’importation, que ce soit via des grossistes ou des multinationales.