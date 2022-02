Standard – Cercle: le club liégeois en évocation contre la décision du Conseil disciplinaire

Le Conseil disciplinaire de l’Union belge avait jugé l’appel du Standard « recevable mais non fondé ».

Le Standard a décidé d’introduire un recours en évocation contre la décision du Conseil disciplinaire de l’Union belge de football (URBSFA) de juger « recevable mais non fondé » l’appel du club liégeois par rapport au but annulé en toute fin de rencontre face au Cercle Bruges. Le Standard l’a annoncé vendredi.

Plus tôt dans la journée, le Conseil disciplinaire a considéré l’appel du Standard comme non fondé, car l’erreur commise par l’arbitre Lawrence Visser relève de « l’appréciation d’un fait de jeu », qui n’est pas susceptible de recours, et pas d’une « erreur dans l’application des Lois du Jeu », qui est, elle, susceptible de recours.