Bourse de Bruxelles - Le BEL20 clôture à plus de 4.000 points, en hausse de plus de 4% (2)

KBC (68,16) et Ackermans (167,20) valaient 3,71% et 4,30% de plus que la veille, Aperam (50,02) et Melexis (81,60) progressant de 5,19% et 4,35%.

Le BEL20 et ses voisins européens devaient amplifier nettement leur prudent rebond de vendredi matin. Notre indice de référence rebondissait finalement de 4,18% à 4.061,17 points revenant ainsi à son niveau du 18 février. A la seule exception d'Umicore (35,65) qui cédait 0,36%, tous ses éléments étaient en forte hausse, emmenés par AB InBev (58,25) qui bondissait de 7,12% devant Ageas (44,05) et Aedifica (102,40) en hausse de 6,20% et 5,57% en compagnie de Cofinimmo (120,20) et Elia (124,20) en progrès de 5,81% et 5,79%.

Solvay (101,55) et UCB (95,94) étaient positives de 2,53% et 4,40%, arGEN-X (256,30) et Galapagos (59,33) de 2,97% et 3,71%, GBL (92,32) et Sofina (345,20) de 3,43% et 3,85%.

Proximus (18,08) et Telenet (30,60) gagnaient 4,87% et 1,73% alors que Bpost (6,26) s'envolait par ailleurs de 11,20% après résultats et appréciations positives.

Hors indice, Befimmo (47,70) revenait aux écrans avec un bond de 52,4% suite à OPA. Exmar (4,73) et Euronav (9,54) ajoutaient 3,5% et 2,7% à leurs gains antérieurs, CFE (117,20) bondissant de 7,7%.

Les résultats de Recticel (18,26) et Ascensio (49,90) étaient salués par des bonds de 14% et 10,3%, Immobel (72,40) gagnant 4,5% tandis que Montea (111,20) et Intervest Offices (26,70) gagnaient 4,5% et 4,3%.

Agfa-Gevaert (3,62) et Barco (20,42) étaient positives de 6,9%, Bekaert (40,26) et D'Ieteren (144,00) de 4,6% et 3,7%, Kinepolis (58,20) et Sipef (65,30) de 4,1% et 7,9%.

Cenergy (4,05) et Engie (14,42) rebondissaient de 9,4% et 5,1%, Brederode (131,80) et Greenyard (8,32) de 5,6% et 5,7%.

Hyloris (15,30) et MDxHealth (0,75) récupéraient 5,9% et 7,8%, Sequana Medical (6,10) et Nyxoah (17,64) remontant de 4,1% et 4,7%, Celyad (2,85) et Oxurion (1,56) de 5,5% et 4%.