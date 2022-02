Pieter Timmermans (FEB): «La guerre a changé la donne. N’abandonnons pas le nucléaire»

Le patron des patrons est « inquiet » et davantage, la guerre en Ukraine plombe(ra) notre économie. Il sollicite les syndicats et le gouvernement pour un « accord tripartite »…

Quel sera l’impact de la crise actuelle sur les entreprises belges ?

Je peux vous dire qu’il y a une grosse inquiétude de nos membres, même si notre exposition à l’Ukraine est relativement limitée. C’est notre 50e client et 46e fournisseur. La Russie, c’est déjà différent puisque c’est notre 17e client et notre 12e fournisseur. Les secteurs les plus exposés sont les produits technologiques (puces…), puis le diamant, la chimie et le plastique, l’alimentaire (pommes, poires…), enfin le secteur des services financiers au sens large.