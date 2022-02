La revue de l’actu de Michel Lecomte: de l’eau dans le gaz

J’ai achevé ma soirée TV mercredi avec Vincenzo Ciuro et ses invités devant le très agréable multi live de Proximus. Il y avait dans le studio de Pickx Sports une chose qu’on pouvait difficilement rater : la présence à l’avant-plan, dans le nouveau décor, du logo du sponsor principal de la Ligue des champions : Gazprom. Je me suis réveillé le lendemain avec les atterrantes nouvelles de l’attaque militaire russe en Ukraine. Gros raccourci ? Non tellement le lien est clair entre le président russe et le plus gros fournisseur de gaz de la planète. Gazprom, c’est le très puissant bras sportif de Poutine. Si Gazprom a littéralement envahi les écrans (et désormais certains studios) avec la Ligue des champions, il est aussi présent à l’échelle mondiale dans tous les sports : cyclisme, handball, voile, hockey sur glace… Avec 17 % des réserves mondiales, le gaz constitue 8 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de la Russie et la compagnie qui l’exploite symbolise, on ne peut mieux, la puissance retrouvée du pays.