Roularta a conclu l'acquisition d'une entreprise néerlandaise de médias grand public

Roularta précise que l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (ACM) a donné son accord inconditionnel à la transaction, que le comité central d'entreprise de NSM a émis un avis positif et qu'un accord a également été conclu entre la direction et le comité de rédaction de EW (anciennement Elsevier).

Les marques de magazines les plus connues du portefeuille de NSM sont EW, un magazine d'opinion pour lecteurs qualifiés, entrepreneurs et décideurs, et Beleggersbelangen, la plateforme mobile pour les investisseurs actifs. NSM publie également toute une série de magazines thématiques.