Invasion de l'Ukraine - La patronne de l'OMC alerte sur la hausse du prix du blé

"Il va y avoir un impact important sur les prix du blé et sur les prix du pain ordinaire également", a déclaré la patronne de l'OMC lors d'une conférence virtuelle organisée par le FMI et l'Institute of international economic law.

Il s'agit d'"une partie de la conséquence économique", a-t-elle souligné, précisant que "l'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de blé du monde".