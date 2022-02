L’UEFA tourne le dos à la Russie

Avec son doublé jeudi soir, Ruslan Malinovskyi a été le grand bonhomme du match de l’Atalanta au Pirée contre l’Olympiacos. Le cœur auprès de la famille demeurée en Ukraine et le visage assombri, l’ancien joueur de Genk a dévoilé sous son maillot un t-shirt avec l’inscription « No War In Ukraine. »

Un vœu pieux devant la folle détermination de Vladimir Poutine et l’embarras du bloc occidental, malgré son unité sans faille. Ce match a permis à Malinovskiy de se changer (un peu) les idées, comme ses collègues expatriés, mais il sait, comme tous les autres sportifs qui se sont exprimés dans le même sens, pacifiste et écoeuré, qu’il ne changera pas les idées du tsar avec quelques lettres sur un bout de tissu. Celle-là est une entreprise bien plus compliquée entre hypocrisie des uns et avidité sans frontières de l’autre.