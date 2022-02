Hausse des prix du carburant: les Belges se ruent vers les stations-service (vidéo)

Le prix des carburants atteindront des niveaux records ce samedi, à plus de 1,9 euro le litre.

De nombreux automobilistes se pressaient vendredi pour faire le plein de carburant alors que le diesel et l’essence 98 atteindront des prix records samedi. « C’est le rush, c’est plus que soutenu », a indiqué vendredi Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco).

« C’est le rush dans les stations-service en Belgique. ll n’y a pas d’embouteillages mais (le flux) est plus que soutenu », a confirmé M. Neirynck, soulignant que la hausse de samedi était « assez spectaculaire et avait été suffisamment médiatisée » pour que les automobilistes choisissent de faire le plein.