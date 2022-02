Invasion de l'Ukraine - Les sanctions européennes pourraient coûter des millions aux entreprises flamandes

Les sanctions européennes sur les exportations vers la Russie sont en place depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, mais elles ont encore été renforcées jeudi. Il s'agit, plus précisément, de nouvelles restrictions à l'exportation de biens "à double usage", c'est-à-dire qui peuvent être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires.

Au total, les exportations de la Flandre vers la Russie en 2021 (jusqu'en novembre inclus) ont représenté 3,64 milliards d'euros, ce qui en fait le 15e marché d'exportation des entreprises flamandes. Soit: 1,06% des exportations en 2021 (à nouveau, jusqu'à novembre inclus). Les importations de la Russie vers la Flandre ont été plus élevées au cours de la même période: plus de 6 milliards d'euros. La Flandre exporte principalement des médicaments, des vaccins et divers appareils vers la Russie, tandis que de la Russie, elle importe principalement des diamants et des produits pétroliers et gaziers.