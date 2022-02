La dernière de Luka Elsner au Standard? «Il n’y a pas d’ultimatum»

« Aujourd’hui, avec la position qu’on occupe et la série de mauvais résultats, on ne peut pas dire que la mission qui m’avait été confiée est une réussite ». Luka Elsner avait quitté Ostende dépité. Par la douzième défaite de la saison, par l’absence de mentalité de ses ouailles. Avec un bilan de 16 points sur 51, il fait moins bien que Mbaye Leye. Il n’y a pas eu de choc psychologique lié au changement de coach mais plutôt une lente descente aux enfers au point de voir, aujourd’hui, le Standard regarder vers le bas et lutter pour son maintien.

En début de semaine, le coach du club principautaire a été reçu par sa direction pour une explication que certains ont assimilée à un avertissement, comme si celle-ci lui laissait une dernière chance lors de la visite, à huis clos, de Gand. Luka Elsner n’élude pas le sujet de la remise en question de sa position.