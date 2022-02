Risques de pénuries chez Carrefour: des travailleurs ont bloqué un dépôt

Ce vendredi matin, une cinquantaine de travailleurs de Logistics Nivelles, en front commun syndical CNE et Setca, ont mené une action surprise de blocage au dépôt Kuehne + Nagel de Kontich. Pour rappel, le géant suisse de la logistique a annoncé en septembre dernier la fermeture de son site nivellois et la délocalisation vers les entrepôts de Kontich et Kampenhout des activités de d’approvisionnement des magasins Carrefour en Belgique.

Les travailleurs ont empêché l’entrée et la sortie de « plusieurs dizaines de camions » selon le CNE. Pour le secrétaire permanent, « il y aura des problèmes d’alimentation en produits secs dans les magasins Carrefour demain (ce samedi, NDLR) ». Selon le représentant syndical, « organiser une pénurie, c’est devenu le dernier recours pour se faire entendre ».