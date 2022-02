Pension à une victime étrangère des attentats à Bruxelles: condamné, l’État fait appel

Handicapé à 90 % suite aux attentats de Bruxelles, un citoyen britannique vient d’obtenir gain de cause, au tribunal du travail de Bruxelles, afin de toucher sa pension mensuellement comme les victimes belges, et non sous forme d’arriérés. L’homme doit emprunter pour survivre et se faire aider. Il devra encore attendre, puisque le dossier va être réexaminé en appel.

Le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné l’État belge afin que celui-ci paie en temps et en heure à une victime des attentats de Bruxelles, non belge et non résidente dans notre pays, la pension de dédommagement à laquelle elle a droit – elle ne la reçoit actuellement qu’annuellement sous forme d’arriérés. Mais si la nouvelle réjouissait l’intéressé et l’association de soutien aux victimes d’attentats terroristes Life4Brussels, ils ont appris avec dépit, ce vendredi, que l’État belge avait décidé d’interjeter appel.