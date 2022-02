Le Lyrica, la came de la rue financée par la Sécu

Dans les rues des grandes villes, cet anxiolytique s’est imposé comme alternative à bas prix pour certains consommateurs de stupéfiants. L'Inami s'inquiète de voir des patients à qui on rembourse 21,5 fois la dose maximale. Le signe d’un shopping médical nourrissant le marché noir.

C’est en vrac, comme ça, vous voyez ? Et il les vend à l’unité en fait. Un ou deux euros pièce. C’est un antidépresseur, mais on ne sait pas exactement ce que c’est. » Gare du Nord, automne dernier. Le chef de patrouille de la police de Bruxelles-Nord qui nous accompagne dans les rues du quartier alentour indique la sacoche de l’individu que son équipe vient d’ar,rêter. Un homme en séjour irrégulier. Dans le fond du sac, une bonne grappe de gélules rouge et blanche, estampillées du logo « Pfizer ». De la prégabaline, mieux connue sous le nom commercial de « Lyrica ». Ces derniers temps, jure le policier, à chaque arrestation ou presque, « c’est d’office comme ça ».